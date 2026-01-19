Cusco: buscan a adulto mayor desaparecido tras discusión familiar

Liborio Torres Pérez, de 67 años, manifestó su intención de viajar a su tierra natal, en la región Apurímac, pero parientes han confirmado que el adulto mayor no llegó al lugar.

Los familiares de Liborio Torres Pérez reportaron su desaparición a través y solicitaron apoyo para dar con el paradero del hombre de 67 años, quien se encuentra desaparecido desde el pasado 13 de enero, tras salir de su vivienda ubicada en la ciudad de Cusco.

Según la información proporcionada por sus allegados, el hecho ocurrió alrededor de las siete de la mañana, cuando Liborio Torres manifestó a su familia su intención de viajar a su tierra natal, en la provincia de Antabamba, región Apurímac.

Esta decisión se habría producido luego de una discusión familiar, tras la cual el adulto mayor abandonó el domicilio sin que se tenga conocimiento de su destino. A siete días de su desaparición, la familia expresó su preocupación por su estado de salud.

Maycol Caballero Torres, nieto del desaparecido, relató que la noche previa se realizó una reunión familiar por el cumpleaños de uno de sus tíos y que, durante la madrugada, se produjo un intercambio de palabras que derivó en un conflicto. Indicó que, horas después, el adulto mayor informó a su esposa que se marcharía a su pueblo y que podría regresar en aproximadamente un mes.

PIDEN APOYO PARA UBICARLO

Sin embargo, al no tener noticias de él durante la noche, los familiares se comunicaron con parientes en Antabamba, quienes confirmaron que Liborio Torres no había llegado a la localidad. Ante esta situación, la familia continúa solicitando apoyo para ubicarlo y esclarecer su paradero.

(Con información de RRP)