Declaran alerta roja en 24 provincias del centro del país por riesgo de activación de quebradas

Un total de 24 provincias de cuatro regiones del centro del país fueron declaradas en alerta de nivel rojo ante la posible activación de quebradas, debido a las lluvias de fuerte intensidad previstas entre hoy lunes 19 y mañana martes 20 de enero, informó el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).
REGIONES EN ALERTA
De acuerdo con el COEN, las regiones en alerta son Huancavelica, Junín, Lima y Pasco, según el aviso meteorológico de corto plazo emitido por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi). La alerta tiene vigencia desde las 13:00 horas del lunes 19 hasta las 13:00 horas del martes 20 de enero y se sustenta en información meteorológica, monitoreo de lluvias y análisis de susceptibilidad a movimientos en masa.
En Huancavelica, las provincias en riesgo son Acobamba, Angaraes, Castrovirreyna, Huancavelica, Huaytará y Tayacaja. En Junín, la alerta alcanza a Chupaca, Concepción, Huancayo, Jauja, Junín, Satipo, Tarma y Yauli. En la región Lima, las provincias consideradas son Cajatambo, Canta, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos; mientras que en Pasco figuran Daniel Alcides Carrión, Oxapampa y Pasco.
El COEN precisó que otras regiones del país también presentan riesgo, aunque con niveles de alerta menores. Entre ellas se encuentran Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali, con provincias específicas que podrían verse afectadas por las precipitaciones.