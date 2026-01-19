Arequipa: adulta mayor con discapacidad visual pide apoyo para ubicar a su perrito desaparecido tras atropello

Una adulta mayor con discapacidad visual solicitó el apoyo de la ciudadanía y de los usuarios en redes sociales para ubicar a su perro, llamado “Chavito”, quien se encuentra desaparecido tras ser atropellado por un vehículo en el distrito de Paucarpata, en la ciudad de Arequipa. El hecho ocurrió cuando la mujer se encontraba sentada al exterior de su vivienda junto a su mascota.

Según el testimonio de la familia, un vehículo que prestaba servicio de transporte informal golpeó al animal en la cadera, lo que provocó que el perro huyera asustado con rumbo desconocido. La propietaria, de 84 años, señaló que debido a su condición visual no puede salir a buscarlo, por lo que pidió ayuda para dar con su paradero.

BÚSQUEDA SIN RESULTADOS

La hija de la afectada indicó que tras el accidente realizaron la búsqueda en la zona sin resultados. Asimismo, precisó que el conductor del vehículo se detuvo brevemente, pero luego se retiró sin colaborar. Posteriormente, difundieron el caso en redes sociales y una mujer informó que el perro estuvo en su tienda hasta altas horas de la noche, pero que al llevarlo a su domicilio el animal volvió a escapar.

El perro es de raza pequeña, similar a un dachshund, no tiene cola y se perdió el 9 de enero en la calle Cusco, en la zona de Miguel Grau. La última vez que fue visto fue en la avenida Guardia Civil, alrededor de las 5:00 p. m. La familia habilitó los números telefónicos 967 080 782 y 974 341 649 para recibir cualquier información que ayude a localizarlo. Los familiares señalaron que el animal fue un obsequio para la adulta mayor tras el fallecimiento de su esposo y que es considerado un importante apoyo emocional para ella.