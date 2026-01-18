Huacho: tras fuerte discusión furibundo mototaxista mata a balazos a uno de sus compañeros

Esta mañana, en el centro de Huacho, provincia de Huaura, región Lima, un mototaxista asesinó de varios disparos a uno de sus compañeros, tras presuntamente haber tenido un fuerte cruce de palabras.

Según testigos, los dos transportistas conversaban animadamente cuando se desató la tragedia. El asesinado fue identificado Pedro Gutiérrez, de 35 años, quien era mototaxista desde hace 10 años.

DOS HIJOS EN LA ORFANDAD

Tras cometer el crimen el hombre escapó en su mototaxi azul, es intensamente buscado por los agentes policiales. El sujeto sacó de su unidad el arma que utilizó para matar a Gutiérrez Quijano.

La esposa de la víctima, entre lágrimas, dijo que su pareja no tenía enemigos por lo que no se explica lo sucedido, tampoco era extorsionado. Asimismo, que deja dos pequeños en la orfandad.