Gobierno declara estado de emergencia en 134 distritos por intensas lluvias

El Gobierno declaró el estado de emergencia por un plazo de 60 días, en 134 distritos a nivel nacional, ante el peligro inminente por intensas lluvias que se vienen registrando en nuestro país en los últimos días.

La medida, establecida mediante el Decreto Supremo Nº 005-2026-PCM publicado en el diario oficial El Peruano, busca dar una respuesta inmediata a posibles escenarios de riesgo en zonas de ocho regiones como Áncash, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura y Tumbes.

Regiones y distritos bajo medida excepcional

A través de esta declaratoria, el Ejecutivo podrá ejecutar medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, para reducir el muy alto riesgo existente y realizar rehabilitaciones de forma ágil. La medida involucra a los gobiernos regionales y locales de las zonas afectadas, así como a once ministerios y al Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), que estará a cargo de la coordinación técnica y el seguimiento.

La lista completa de distritos incluidos es extensa. En Áncash, la medida alcanza a 28 distritos como Caraz, Chimbote, Huarmey y Yungay. En Ica, se aplica en Ica, La Tinguiña y San José de los Molinos, entre otros. En La Libertad, comprende Chicama, Trujillo, El Porvenir y Virú. En Lambayeque, incluye a Íllimo, Olmos y Salas.

Estado de emergencia en Lima, Moquegua y Piura

En Lima, el estado de emergencia rige en 31 distritos que abarcan desde Canta y Huarochirí hasta Lurigancho y San Juan de Lurigancho. En Moquegua, afecta a Moquegua y Torata. Piura es la región con mayor número de distritos incluidos (42), como Ayabaca, Chulucanas, Piura, Sullana y Sechura.

Medida en Tumbes por 60 días

Finalmente, en Tumbes, la medida aplica en Corrales, Tumbes, Aguas Verdes y otros cuatro distritos. La vigencia de 60 días permitirá desplegar acciones de preparación y respuesta ante la temporada de lluvias.