Explosión destruyó panadería en Trujillo: tres personas resultaron heridas de distinta consideración

Esta madrugada, se registró la explosión de un balón de gas en una panadería ubicada en la avenida César Vallejo, urbanización los Jardines del Golf, en el distrito de Víctor Larco Herrera. Tres trabajadores resultaron heridos de distinta consideración.

El primer nivel del inmueble, de tres pisos, donde funcionaba la panadería y pastelería “El Golf quedó completamente destruida. Los heridos, dos hombres y una mujer, fueron llevados inmediatamente por los bomberos a una clínica cercana.

FUGA DE GAS

La deflagración destrozó las puertas y ventanas, dañó columnas y paredes. También las vitrinas, mesas, sillas y los congeladores. Asimismo, dos modernos autos que estaban estacionados en el exterior del negocio resultados afectados, informa Correo.

Según las autoridades, el fuerte estallido se habría originado por la fuga de gas en uno de los balones industriales que estaban en el taller de la panadería; sin embargo, las circunstancias de este siniestro continúan siendo materia de investigación.