Extranjero muere durante altercado en penal de Chiclayo: cumplía condena por delito de extorsión

Según informa el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), un ciudadano extranjero, recluido por el delito de extorsión, perdió la vida luego de un confuso altercado registrado dentro del Penal de Chiclayo.

El comunicado señala que el hecho ocurrió sobre el mediodía del viernes 16 de enero en el Pabellón 6; el cual pertenece el Régimen Cerrado Especial. Se trata del venezolano Keiber Aguiño Aguilar de 24 años.

EVITAR INCIDENTES

En el altercado el extranjero resultó herido por lo que fue llevado inmediatamente al Hospital Las Mercedes de Chiclayo. Los médicos no pudieron hacer nada para salvarle la vida pues presentaba lesiones muy graves.

Las autoridades del penal comenzaron con las indagaciones para conocer al responsable del hecho. Asimismo, el INPE indicó que reforzó la seguridad al interior del penal con la finalidad de evitar incidentes similares.