La Libertad: cuatro fallecidos, dos de ellos menores de edad, deja choque entre camioneta y tráiler

Nuevamente las autopistas de la región La Libertad se tiñeron de sangre. El choque de una camioneta y un tráiler, cargado de caña de azúcar, dejó cuatro fallecidos, entre ellos dos menores de edad.

El accidente ocurrió la tarde de ayer en la carretera Panamericana Norte, a la altura de la curva La Barranca, en el distrito de Guadalupe, provincia de Pacasmayo. Se investigan las causas de la tragedia.

FIERROS RETORCIDOS

Según información preliminar, en la camioneta viajaba una familia (padres e hijos). Debido al fuerte impacto, murieron en el acto, sus cuerpos quedaron atrapados entre los fierros retorcidos de su unidad.

Tras una intensa labor de cuatro horas, los policías, con el apoyo de los bomberos, lograron rescatar los cadáveres, que fueron trasladados hasta la morgue del Hospital Tomás Lafora de Guadalupe.