Maquinaria de la ANA trabaja en la descolmatacion de ríos y quebradas en el norte del país

Como parte de la estrategia de prevención ante lluvias e inundaciones, el Gobierno de Transición y Reconciliación Nacional anunció que, la maquinaria de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) del MIDAGRI viene trabajando de manera ininterrumpida descolmatando y limpiando ríos y quebradas en las regiones de Tumbes, Piura y Lambayeque.

En estos momentos las excavadoras, tractores, cargadores frontales y volquetes están reforzando la protección de los cauces en siete sectores priorizados: Cerro La Virgen, Santa Rosa 3 y Majín Paredones, en Lambayeque; Pechical-Malvales en Tumbes; y Tamarindo-La Huaca, Puente Jambur 2 y La Matanza en Piura.

A estos trabajos, se le irán sumando nuevos sectores y puntos críticos en el norte; de manera que, a fines de junio, se habrán descolmatado 27 kilómetros contemplados en un plan de trabajo que ejecuta la ANA en el país.

“La designación de los ríos, quebradas y puntos críticos a intervenir no son al azar, sino un trabajo programado y conjunto entre el Gobierno, el MIDAGRI a través de la ANA, los Gobiernos regionales y los municipios. De esta manera se busca atender los sectores más vulnerables y que requieren prontamente de una atención para evitar desbordes”, indicó el jefe de la ANA, José Musayón.

Trabajos permanentes

Adicionalmente a lo que se está realizando en el norte, la ANA está apoyando también en la intervención en el río Rímac, donde ya comenzó a trabajar en su nueva meta de descolmatar 37 puntos críticos hasta fines de setiembre del 2026.

Cabe resaltar, que la ANA no es un ente ejecutor, pero, al contar con maquinaria propia, desde el 2025 ha decidido sumar esfuerzos para apoyar en las labores de prevención de limpieza de ríos durante todo el año.

Sí le corresponde identificar puntos críticos en ríos y quebradas de todo el Perú, cuya información técnica es enviada a las instituciones nacionales, regionales y locales competentes para que puedan realizar los trabajos de limpieza que tienen a cargo.