Ositrán refuerza supervisión en carreteras ante temporada de lluvias

El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), viene realizando la inspección continua y reforzada ante la posible afectación por lluvias estacionales en las 17 carreteras de ámbito nacional que tiene a su cargo.

La supervisión en estas infraestructuras se viene realizando por más de 25 supervisores in situ, quienes recorren diariamente las concesiones viales para asegurar el libre escurrimiento hidráulico (flujo de agua) y, en general, los parámetros de condición y serviciabilidad establecidos en los contratos de concesión y la normatividad aplicable.

El Ositrán en cumplimiento de su función supervisora, de manera preventiva, en los meses de octubre y noviembre de 2025, ha cursado comunicaciones a los concesionarios con la finalidad de exigir que enfaticen los esfuerzos en el mantenimiento en los puentes, pontones, cunetas, alcantarillas, cauces, badenes y otros similares.

Afectaciones actuales

A la fecha, por efecto de las lluvias estacionales, de las diecisiete 17 carreteras concesionadas, cuatro han sido afectada: En Apurímac, 85 metros de la IIRSA SUR-Tramo 1 (km 355,285 al 355,370); en Cusco, 30 metros de la IIRSA SUR-Tramo 2 (km 196,500 a 196,530), en Puno, 120 metros de la IIRSA SUR-Tramo 4 (km 320,680 a 320,730 y km 326,600 a 326,670) y en el Amazonas, 180 metros aproximadamente de la IIRSA Norte (km 286,650 a 286,830).

La transitabilidad ha sido recuperada, gracias a la labor supervisora del Ositrán a excepción de la región Amazonas que, actualmente está en proceso de recuperación. En todos los casos, las empresas concesionarias han movilizado maquinarias para el cumplimiento de sus obligaciones de atención de emergencias viales.