Gobierno prorroga estado de emergencia en Lima Metropolitana y Callao por 30 días

El Gobierno, mediante el Consejo de Ministros, aprobó la prórroga del estado de emergencia por 30 días calendario en Lima Metropolitana y la provincia constitucional del Callao, medida que faculta a las fuerzas del orden a restringir derechos constitucionales para reforzar la seguridad.

Asimismo, extendió por 60 días esta medida en las provincias de Tumbes y Zarumilla (departamento de Tumbes), y en Trujillo y Virú (departamento de La Libertad). Durante este período, la Policía Nacional del Perú mantendrá el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas.

Restricción de derechos

La prórroga dispone la restricción o suspensión del ejercicio de derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio, la libertad de reunión y la libertad de tránsito, tal como lo establece el artículo 137 de la Constitución.

Medidas excepcionales

Estas acciones de control se definirán sobre la base de inteligencia, indicadores, estadísticas y mapas de delito. La medida está orientada a fortalecer la lucha contra la criminalidad organizada en las zonas mencionadas.

De acuerdo con el decreto supremo, se mantienen y refuerzan las medidas excepcionales en materia de seguridad e inteligencia vinculadas al control penitenciario, el control territorial y la respuesta del sistema de justicia.