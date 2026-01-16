Bus interprovincial se despista y vuelca en el Cusco: accidente dejó varios heridos de consideración

Esta mañana, varios pasajeros resultaron heridos de consideración luego que el bus interprovincial en el que viajaban se despistó y volcó en el sector de La Raya, en la ruta Arequipa-Cusco-Puno.

La unidad de la empresa Power quedó recostada a un lado de la carretera. El ómnibus había salido anoche de la ciudad de Arequipa transportando pasajeros que iban a Cusco y Puno.

BOMBEROS Y SERENOS

Policías, bomberos y serenos se hicieron presentes en el lugar para atender a los pasajeros heridos, quienes fueron trasladados al hospital Alfredo Callo Rodríguez y otros centros de salud.

Los afectados fueron evacuados en autos particulares o lograron retirarse por sus propios medios. Las causas del accidente aún son materia de investigación por parte de las autoridades.