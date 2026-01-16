Al menos 3 muertos y más de 20 heridos deja caída de ómnibus a un barranco en Arequipa

Según primeros informes, al menos 3 muertos y más de 20 heridos dejó el despiste y caída de un ómnibus a un abismo en el sector de Mungui, distrito de Cotahuasi, provincia de La Unión, en la región de Arequipa.

La unidad de placa F5Q-966 trasladaba a personal de la mina La Inmaculada cuando, por causas que son materia de investigación, el chofer perdió el control y se precipitó a un abismo de unos 50 metros de profundidad.

CAUSAS DEL ACCIDENTE

Tras el accidente, efectivos de la Comisaría de Cotahuasi y personal del Serenazgo acudieron al lugar para las labores de rescate. Los heridos fueron llevados a un centro de salud cercano y los más graves a la ciudad de Arequipa.

Entre los fallecidos figura el conductor del bus y dos trabajadores, sus identidades no fueron reveladas. Representantes de la Fiscalía iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer las causas del accidente.