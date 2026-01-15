MTC despliega acciones inmediatas para atender emergencia vial en Ayacucho

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de Provías Nacional, viene ejecutando acciones inmediatas para la atención de la emergencia vial registrada en el km 128 de la ruta nacional Huayllabamba – Quinua – San Francisco, en el sector Tutumbaru, departamento de Ayacucho, tras la pérdida del borde de la plataforma de la vía a consecuencia de la crecida del río Piene, en la región del Vraem.

Las intensas precipitaciones pluviales registradas en los últimos días incrementaron de manera significativa el caudal del río, que generó la erosión y pérdida de una parte de la plataforma de la vía, que ha comprometido la seguridad y continuidad normal del tránsito vehicular.

Ante esta situación, Provías Nacional activó de manera inmediata el protocolo de atención de emergencias viales, con el objetivo de recuperar la plataforma de la vía y garantizar condiciones seguras de transitabilidad para los usuarios.

Como parte de las acciones en marcha, se viene movilizando maquinaria pesada y cuadrillas técnicas especializadas para ejecutar trabajos de reencauzamiento del río Piene, así como obras de protección con enrocado, a fin de prevenir nuevas afectaciones a la infraestructura vial.

De manera complementaria, se ha dispuesto la colocación de señalización preventiva y elementos de seguridad vial en la zona intervenida. En ese sentido, el MTC exhorta a los conductores y usuarios de la vía a respetar las indicaciones del personal y de los vigías a cargo del control del tránsito, mientras se desarrollan los trabajos.

El MTC, a través de Provías Nacional, reafirma su compromiso de atender de forma oportuna las emergencias viales en la Red Vial Nacional, especialmente en zonas vulnerables a fenómenos climáticos, con el fin de garantizar la conectividad, la seguridad de los usuarios y el desarrollo de las regiones del país.