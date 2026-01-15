Madre de Dios: agentes de la PNP y las FFAA destruyen 24 máquinas utilizadas en la minería ilegal

Miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas (FFAA); y guardaparques del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), ejecutaron un operativo contra la minería ilegal en la Reserva Nacional de Tambopata, región Madre de Dios.

La intervención se ejecutó en el sector denominado Isla Córdova dentro del área natural protegida, culminó con la destrucción de 24 máquinas fluviales utilizadas para la minería ilegal, informó hoy la Coordinación Nacional de Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA).

EXTRACCIÓN ILÍCITA DE MINERALES

La destrucción se efectuó durante una diligencia dirigida por el fiscal Efraín Mendieta. También se logró la detonación de 12 motores chinos, 12 bombas de succión, 65 poleas, baterías, así como 650 galones de combustible que servían de insumos para la extracción ilícita de minerales.

El Ministerio Público destacó la participación del personal policial de la Dirección de Medio Ambiente, División contra la Minería Ilegal, Dirección Nacional de Operaciones Especiales, además de miembros del Ejército y guardaparques del Sernanp, informa Andina.