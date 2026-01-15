Paramonga: choque entre camioneta y tráiler deja dos muertos en el km 223 de la Panamericana Norte

Esta mañana, dos personas murieron tras un violento choque ocurrido en el kilómetro 223 de la carretera Panamericana Norte, a la altura de la jurisdicción de Paramonga, en la provincia de Barranca.

Las víctimas fueron identificadas como Magdalena G. de 40 años y Santos V. de 70, quienes viajaban en una camioneta que impactó frontalmente contra un tráiler. Ambos murieron de manera instantánea.

CAMIONETA DESTROZADA

El accidente bloqueó la Panamericana Norte, en la zona conocida como Gramadal, límite con Huarmey, por más de dos horas. También hubo cuatro heridos que fueron trasladados al hospital e Barranca.

Los fallecidos y los heridos viajaban en la camioneta que quedó destrozada. El chofer del tráiler Yony O. de 25 años, está detenido mientras duran las investigaciones a cargo de agentes de tránsito.