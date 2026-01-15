Cajamarca: Pobladores rescatan a menor de 12 años que cayó al río Llaucano

En la región Cajamarca, un menor de 12 años se salvó de lo que pudo ser una muerte segura, luego que pobladores lo rescataran tras haber caído al río Llaucano, ubicado en la ciudad de Bambamarca, provincia de Hualgayoc.

Todo ocurrió cuando el menor de edad cruzaba el puente Corellama y terminó cayendo desde más de 10 metros de altura al río tras resbalar accidentalmente. El hecho ocurrió en medio del incremento del caudal producto de las intensas lluvias registradas.

Inmediatamente, los pobladores de la zona acudieron a su rescate, uno de ellos se lanzó a las aguas del río y con el apoyo de sogas que conectaban el puente con la orilla, lograron salvarle la vida al menor.

PIDEN SEÑALIZACIÓN

Tras este suceso, el menor fue trasladado a un centro de salud, donde se confirmó que no registra lesiones de consideración. Vecinos de la zona expresaron su preocupación tras este incidente y exigieron a las autoridades locales implementar señalización y medidas de seguridad en el puente Corellama para evitar más accidentes.

(Con información de Canal N)