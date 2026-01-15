La Libertad: intervienen a alcalde y su chofer por presuntamente utilizar vehículo oficial para beber licor

La Policía Nacional intervino a Luis Sánchez (36), alcalde del centro poblado Calipuy, ubicado en la provincia de Santiago de Chuco, región La Libertad, por el presunto delito de peculado de uso.

La autoridad edil es acusada de utilizar una camioneta asignada a la municipalidad para fines presuntamente personales; específicamente, para consumir bebidas alcohólicas en plena vía pública.

VEHÍCULO OFICIAL

Sánchez Rosso fue intervenido en la ciudad de Trujillo, junto a Jorge Vásquez (38), chofer del vehículo oficial. Ambos fueron interceptados cerca de una bodega, donde habrían estado bebiendo licor.

Tras la intervención, ejecutado por agentes del Departamento Desconcentrado de Investigación Contra la Corrupción (Depdicc), el alcalde y el conductor fueron trasladados a la comisaría del sector.