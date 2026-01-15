Ayacucho: varias comunidades quedaron aisladas tras colapso de puente por intensas lluvias

Según informa Eder Allcca Medina, alcalde del distrito de Sancos, en la provincia de Lucanas, región Ayacucho, las intensas lluvias de los últimos días provocaron el colapso del puente que cruza el caudaloso río San Jarara.

La autoridad edil precisó que al menos cinco comunidades han quedado aisladas debido al derrumbe de la infraestructura, por lo que pidió al Gobierno la inmediata instalación de un puente modular para poder transitar.

MANTENIMIENTO

“Se ha agravado la situación porque sigue lloviendo en la parte alta. A consecuencia de ello, sigue aumentando el agua, el caudal del río y ha colapsado ya por completo [el puente]. Ahora mi población se encuentra aislada”, indicó.

Allcca Medina manifestó que el deterioro del puente fue comunicado hace meses, pero los pedidos para su mantenimiento no fueron atendidos por las autoridades. Las precipitaciones de los últimos días hicieron colapsara.