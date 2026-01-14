Minsa emite alerta epidemiológica de dengue como medida preventiva y de control

El Ministerio de Salud (Minsa), a través del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC), emitió de forma preventiva la Alerta Epidemiológica AE-CDC n° 001-2026 ante el incremento de casos de dengue en varias regiones del país.

El documento identifica distritos de diez regiones entre ellas Amazonas, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, San Martín, Tumbes, Piura, Ucayali y La Libertad, que registran un aumento de casos en las últimas seis semanas, coincidiendo con el inicio de la temporada de lluvias intensas y el incremento de temperaturas.

Vigilancia y control vectorial

El objetivo de la alerta es fortalecer la implementación oportuna de acciones de prevención y control, así como garantizar la atención integral, el seguimiento clínico y la referencia de pacientes en todos los establecimientos de salud. Entre las medidas inmediatas establecidas se encuentran intensificar la vigilancia epidemiológica, la notificación de casos y los ingresos hospitalarios, además de activar equipos de respuesta rápida y actualizar diariamente la sala situacional.

La alerta también instruye monitorear el cumplimiento de la vigilancia entomológica y el control del vector, capacitar al personal inspector y garantizar el uso de aplicativos como Dengue App y Prom App. Asimismo, se ordena fortalecer las capacidades del personal de salud en el manejo clínico-terapéutico, garantizando la adherencia al tratamiento y evitando el uso de medicamentos contraindicados.

Capacidad hospitalaria

La disposición está dirigida a todos los establecimientos de salud pertenecientes a las direcciones y gerencias regionales de salud, así como a las Direcciones de Redes Integradas de Salud (Diris) de Lima, EsSalud, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Policiales y el sector privado. Se incluyen acciones de educación y sensibilización en instituciones educativas, familias y comunidad, utilizando herramientas como la ficha de autoevaluación familiar “10 minutos contra el zancudo”.