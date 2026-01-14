Gobierno: Agroexportaciones superan los US$ 13,300 millones en los primeros once meses del año 2025

Las agroexportaciones alcanzaron ventas por más de US$ 13,312 millones en los primeros once meses del año (enero-noviembre), una cifra que representó un aumento de 17.5% en comparación a lo registrado en el mismo periodo del año pasado, según informó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI).

En este periodo de análisis, las exportaciones agrarias tradicionales sumaron US$ 1,681 millones, cifra que significó un aumento significativo de 46.7% respecto a lo registrado en 2024, debido a las mayores exportaciones registradas de café sin tostar sin descafeinar (US$ 1,579 millones), azucares de caña o remolacha refinados (US$ 36 millones) cuyas ventas ascendieron en 54.1%, 13.1% respectivamente. Estos productos explican el 96.1% de las agroexportaciones tradicional.

Mientras las exportaciones agrarias no tradicionales alcanzaron ventas por US$ 11,631 millones, lo que representó un incremento de 14.3%, cifra mayor a lo observado en el 2024. Los principales productos del ranking agroexportador en el periodo analizado fueron: arándanos frescos US$ 2,216 millones (19.1% de participación), paltas US$ 1,357 millones (11.7%), uvas frescas US$ 1,326 millones (11.4%), cacao en grano crudo US$ 883 millones (7.6%) y los espárragos frescos US$ 347 millones (3.0%).

Otros productos que resaltaron en ese período fueron los mangos frescos US$ 258 millones (2.2%), los demás cítricos US$ 251 millones (2.2%), alimentos para animales US$ 200 millones (1.7%), las demás frutas y otros frutos US$ 178 millones (1.5%), manteca de cacao acidez superior US$ 160 millones (1.4%).

Los productos de mayor contribución positiva al mes de noviembre de 2025 respecto al 2024 fueron: uvas frescas (+17.4%), cacao en grano crudo (+26.1%), arándanos frescos (+7.2%), paltas (+9.3%), mango congelado (+122.3%), manteca de cacao acidez superior 1%-1.65% (+98.0%), carmín de cochinilla (+104.1%), las demás frutas y otros frutos (+70.2%), cacao en polvo (+67.5%), grasa y aceite de cacao (+5454.1%).

Asimismo, en los primeros once meses del año, dentro de la canasta de productos no tradicionales, se deben puntualizar las exportaciones de frutas y hortalizas, cuyas ventas alcanzaron los 6,983 millones (60% de las agroexportaciones no tradicionales) a noviembre del 2025, cifra que significó un aumento de 11.8% respecto al 2024. Las exportaciones agrarias al cierre del año sumarían a alrededor de US$ 15 mil millones.

PRINCIPALES MERCADOS

Los diez principales países de destino de las exportaciones agrarias peruanas fueron: Estados Unidos, Holanda, España, Inglaterra, China, México, Chile, Alemania, Canadá, Ecuador. Este grupo de países concentraron el 77.1% del total del valor FOB exportado en el periodo de estudio.

Del mismo modo, entre enero-noviembre la balanza comercial agraria registró un superávit de US$ 7,066 millones, cifra mayor en 27.1% en comparación a lo registrado el mismo periodo del año pasado, y cuyo incremento responde por el mayor flujo de dólares de las exportaciones agrarias (US$ 1,987 millones de aumento respecto a 2024, derivado de la diferencia entre exportaciones noviembre 2024 y 2025).