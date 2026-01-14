MIDAGRI y GORE de Lambayeque reafirman compromiso con la agricultura familiar en reunión de alto nivel

De esta manera, se busca fortalecer la coordinación interinstitucional y dar seguimiento a los compromisos vinculados al desarrollo agrario.

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) sostuvo una reunión de trabajo con el Gobierno Regional de Lambayeque, con el objetivo de fortalecer la coordinación interinstitucional y dar seguimiento a los compromisos vinculados al desarrollo agrario y la seguridad hídrica en la región.

La reunión fue encabezada por el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Vladimir Germán Cuno Salcedo, y el gobernador regional de Lambayeque, Jorge Luis Pérez Flores, con la participación de autoridades del MIDAGRI, del Gobierno Regional y equipos técnicos de ambas instituciones.

Durante la jornada se revisaron los avances y compromisos relacionados con la reserva hídrica del río Huancabamba para el Proyecto de Irrigación Olmos, la Bocatoma Huaca La Cruz, el Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT) y la transferencia de terrenos para la construcción del Hospital de Alta Complejidad en Chiclayo.

Respecto a la reserva hídrica del río Huancabamba, se informó que la Autoridad Nacional del Agua comunicó observaciones persistentes en el expediente, las cuales deberán ser subsanadas para la continuidad del trámite correspondiente.

En cuanto a la Bocatoma Huaca La Cruz, se indicó que el Expediente Técnico de la IOARR se encuentra concluido y a la espera de la conformidad del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), luego de la reformulación del proyecto debido a daños adicionales registrados en la infraestructura durante el 2025.

Sobre el Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT), se destacó la importancia de continuar con el seguimiento de sus componentes, en el marco de los compromisos asumidos para el desarrollo agrario de la región.

Asimismo, el MIDAGRI informó que se inició el procedimiento de extinción parcial de la afectación en uso de cinco hectáreas administradas por el INIA, paso previo a la puesta a disposición del terreno destinado al futuro Hospital de Alta Complejidad de Chiclayo, conforme a la normativa vigente.

Al término de la reunión, el ministro Vladimir Germán Cuno Salcedo señaló:

“Desde el MIDAGRI reafirmamos nuestro compromiso de trabajar de manera articulada con el Gobierno Regional de Lambayeque para asegurar que los proyectos estratégicos del sector agrario avancen en beneficio de la población de la región.”

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), con estas acciones, reafirma su compromiso de impulsar el trabajo coordinado con los gobiernos regionales para promover el desarrollo agrario, fortalecer la seguridad hídrica y contribuir al bienestar de la población.