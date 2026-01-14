Banco Mundial prevé que economía peruana crecerá 2.5% hasta el 2027

El Banco Mundial informó que mantiene sus proyecciones de crecimiento para la economía peruana en un 3% para el 2025 y un 2.5% para el 2026. Además, adelantó que para el 2027 también prevé una tasa de avance del Producto Bruto Interno (PBI) del 2.5%.

Con estas estimaciones, el organismo internacional presenta una lectura más moderada que las instituciones peruanas, como el Banco Central de Reserva (BCRP) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Y es que el BCR prevé que la economía crezca un 3% en 2026, mientras que el MEF estima que sea un 3.2%, basándose en un mayor dinamismo de la inversión privada en minería, infraestructura y consumo.

Potencial limitado por factores políticos y estructurales

Según informó Diario Gestión, expertos consultados señalan que el potencial del PBI peruano se ve limitado por la ausencia de reformas y consenso político, en un contexto marcado por la sobreoferta de candidatos para las elecciones generales del próximo año.

Actividad económica y estimación en América Latina

De acuerdo con el Banco Mundial, la actividad económica peruana estará respaldada principalmente por la inversión en cobre e infraestructura. Por su parte, el BCRP proyecta que los sectores más dinámicos en 2026 serán agropecuario (3%), hidrocarburos (4.9%), comercio (3%) y servicios (3.5%).

La inversión privada, que explica el 80% de las inversiones totales en el país, anotaría un avance del 5% este año. En el ámbito regional, el Banco Mundial estima que América Latina crecerá solo un 2.2% en 2025 y un 2.3% en 2026.