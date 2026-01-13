Incautan arsenal de guerra en bocamina de Pataz: 14 personas fueron detenidas

En medio del estado de emergencia que rige en Trujillo y tras un trabajo del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú (PNP), se logró desarticular la banda criminal conocida como ‘Centurión’ en una bocamina en Pataz.

De acuerdo a la información compartida por las autoridades, las 14 personas que fueron intervenidas durante el operativo se dedicarían a la apropiación violenta de las bocaminas de la zona, así como también a la tenencia de productos peligrosos.

INAUTACIÓN DE ARMAMENTOS

Durante los trabajos realizados, los miembros del trabajo Conjunto de las Fuerzas Armadas y agentes de la PNP incautaron un arsenal de guerra donde hallaron tres pistolas, cuatro fusiles, ocho cacerinas y cascos de rafia con dinamita.

Cabe mencionar que, en el interior de la bocamina ‘Choloque’ a la donde llegaron los efectivos, también se encontraron pintas de organizaciones criminales que tienen en zozobra a los pobladores de Trujillo como ‘La Jauría’ o ‘Los Pulpos’.