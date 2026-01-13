Capturan a integrante del grupo criminal ‘Los Gatilleros de Juliaca’: tenía armamento de guerra

En un amplio operativo, la Policía Nacional capturó a Royer C. (30), alias ‘condorito’, presunto integrante del grupo criminal ‘Los gatilleros de Juliaca’, fue intervenido en la urbanización Néstor Cáceres.

En su poder tenía tres modernos fusiles de largo alcance y una pistola, así como gran cantidad de municiones de distinto calibre, informó a RPP el General PNP Jorge Guardia, jefe de la Región Policial Puno.

INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA

También se incautaron celulares, un radio comunicador, precintos de seguridad, prendas de uso militar y policía, y dinero en efectivo. Asimismo, se logró recuperar dos vehículos reportados como robados.

El detenido será investigado por el presunto delito contra la seguridad pública y tenencia ilegal de armas de fuego. La captura se concretó “tras labores de inteligencia y una intervención estratégica”.