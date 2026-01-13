Más de 30 peruanos fueron repatriados tras quedar varados en Bolivia por bloqueos

El Ejército del Perú, por encargo del sector Defensa, logró la repatriación de 33 connacionales que permanecían varados cerca de cinco días en territorio de Bolivia debido a los bloqueos de carreteras en ese país.

Dicha operación se desarrolló desde el distrito fronterizo de Desaguadero hasta la ciudad de Juliaca, en la región Puno, garantizando la integridad de los ciudadanos peruanos durante todo el recorrido.

El traslado y resguardo estuvo a cargo del Regimiento de Caballería Blindado N.° 9, unidad de la 4.ª Brigada de Montaña, que empleó un vehículo militar y brindó seguridad permanente. Durante la intervención, los repatriados retornaron de manera segura al territorio nacional gracias al acompañamiento continuo del personal castrense, quienes recibieron el agradecimiento de los ciudadanos.

Peruanos aún en La Paz

De manera paralela, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, informó que la Embajada del Perú y el Consulado General en La Paz mantienen contacto permanente con los connacionales que aún permanecen en la capital boliviana.

Las autoridades evalúan alternativas técnicas y logísticas para facilitar su pronto retorno al país, en el marco de su compromiso de protección y asistencia a los peruanos en el extranjero. Cabe resaltar, que estas operaciones forman parte de la respuesta del Estado ante la crisis fronteriza.