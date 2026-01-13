Huaico bloquea la Carretera Central en Huánuco: reportan buses y camiones de carga varados

Intensas lluvias que se registran en la región Huánuco activaron una quebrada y provocaron un huaico en el kilómetro 47 de la Carretera Central, sector El Mirador, distrito de Chinchao este martes 13 de enero.

Según reportó Canal N, el tránsito permanece completamente bloqueado desde las 3 de la mañana en la ruta Huánuco–Tingo María, dejando varados a buses con pasajeros, incluidos adultos mayores y niños y camiones que transportaban productos perecibles hacia la costa y selva.

Llamado para movilizar maquinaria pesada

Ante la interrupción total de la vía, transportistas y pasajeros solicitan a Provías Nacional el traslado urgente de maquinaria pesada y volquetes para limpiar el lodo y las piedras que cubren la calzada.

La Carretera Central es una ruta clave para la conexión entre la selva central y la sierra, por lo que el bloqueo ha generado gran preocupación y malestar entre los pasajeros por permanecer varias horas varados.

Lluvias continuarán en próximos días

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que las lluvias intensas continuarán en los próximos días en la zona centro oriental del país, lo que podría causar nuevos deslizamientos. El organismo recomienda precaución a quienes se dirijan a ciudades como Pucallpa, Tarapoto, Huánuco, Huancayo y Lima.