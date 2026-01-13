Lluvias de verano persistirán en la costa peruana hasta el viernes 16 de enero

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que la costa del país continuará presentando episodios de lluvias de verano al menos hasta el próximo jueves 16 de enero.

De acuerdo al organismo, adscrito al Ministerio del Ambiente, estas precipitaciones están asociadas al desplazamiento de nubosidad desde la sierra hacia el mar, favorecido por vientos del norte y un incremento en la humedad.

De acuerdo con los avisos meteorológicos vigentes, las lluvias intermitentes y dispersas podrían presentarse principalmente durante el atardecer, la noche y la madrugada. Pese a ello, se prevé que se mantengan periodos de brillo solar durante el día, con una tendencia a incrementar la nubosidad hacia la tarde.

Intensidad de lluvias entre el martes y miércoles

Los episodios más importantes se podrían registrar desde la costa de Tumbes hasta la costa de Tacna, con especial intensidad entre el martes 14 y el miércoles 15 de enero. Según el Aviso Meteorológico de lluvia en la costa N°011 del Senamhi, los acumulados más altos se presentarían en los distritos más alejados del litoral.

Monitoreo de condiciones atmosféricas

El Senamhi reafirmó su compromiso de realizar un monitoreo permanente de las condiciones atmosféricas e informará oportunamente sobre su evolución. La institución recomienda a la ciudadanía mantenerse informada a través de sus canales oficiales para recibir las actualizaciones correspondientes.