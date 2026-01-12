Lambayeque: Gobierno despliega trabajos de limpieza y descolmatación en el río Zaña

Como parte de la estrategia de prevención ante las lluvias e inundaciones en el norte del país, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Vladimir Cuno, supervisó los trabajos de descolmatación y conformación de bordos en la caja hidráulica del río Zaña.

Mediante estas intervenciones a cargo de la Autoridad Nacional del Agua, se busca salvaguardar a más de 1200 familias que viven en zonas aledañas y reducir riesgos de afectación a las zonas agrícolas ante las avenidas de agua durante la temporada de lluvias intensas.

“Estamos en el sector Santa Rosa, perteneciente a Chiclayo. En donde se está haciendo un trabajo por parte del MIDAGRI - ANA, descolmatando las dos márgenes, abriendo una caja hidráulica que soporta una avenida fuerte en este tramo del río y que de una u otra manera evitará que el río se desborde. Eso es importante para evitar las inundaciones en las áreas de cultivo que están en pleno sembrío como el limón, frutales y algunas hortalizas más abajo", destacó el ministro Vladimir Cuno.

Desde noviembre de 2025, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) identificó los puntos críticos en la región, priorizando sectores como Chongoyape, Olmos y Lagunas. Solo en este último se proyecta completar más de un kilómetro de limpieza del cauce del río Zaña, que normalmente transporta un caudal de 350 metros cúbicos por segundo, pero que durante el último Fenómeno de El Niño llegó a registrar hasta 580 metros cúbicos por segundo.

“Una semana más, ya estamos acabando un tramo de 1,2 km con una caja hidráulica de 40 metros de ancho que hace que se soporte cualquier caudal fuerte que venga por esta zona”, agregó Cuno Salcedo.

Las labores de descolmatación también protegen 380 hectáreas de cultivos y previenen daños en las infraestructuras, como la carretera Panamericana Norte, principal vía de acceso vehicular. Para ello, la ANA despliega siete maquinarias propias —cargadores frontales, excavadoras, tractores y volquetes— en cumplimiento del encargo del Ejecutivo.

La Autoridad Nacional del Agua del MIDAGRI mantiene un trabajo continuo desde inicios de año, ejecutando labores de limpieza y descolmatación con maquinaria pesada a fin de evitar la acumulación de sedimentos en los márgenes del río, situación que en años anteriores redujo el cauce de 60 a apenas 20 metros. “Estas acciones son fundamentales para mitigar riesgos y garantizar la seguridad de la población”, señaló el jefe de la ANA, José Musayón, durante la supervisión.