MIDAGRI: Sector agropecuario alcanzó un crecimiento de 4,9% entre enero-noviembre 2025

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), anunció que el sector agropecuario experimentó un crecimiento de 4,9% en el período enero-noviembre del año pasado año en comparación al mismo periodo del año 2024, sustentado por la mayor producción del subsector agrícola (+5,8%) y del subsector pecuario (+3,5%).

Los principales productos que incrementaron su producción en ese período fueron: la aceituna que creció significativamente en 1191% (en Tacna y Arequipa impulsada por las condiciones favorables del clima para el cultivo); los arándanos +15,6% (mayor superficie en producción y clima óptimo en La Libertad, Lambayeque e Ica).

También se destacan la mayor producción de uva y la palta que exhibieron avances significativos, con incrementos del 23,6% y 17,7% respectivamente, debido a la expansión de áreas cultivadas y condiciones climáticas favorables en regiones como Ica, Arequipa y Lambayeque. Asimismo, se resaltó la producción de mango con un crecimiento del 91,7%, especialmente en Piura, Ancash y Lambayeque.

Otros productos que exhibieron una mayor producción están la papa (+3,4%), el cacao (+9,8%) y el café pergamino (+2,6%), aunque con variaciones regionales, destacando el aumento en Ucayali para el cacao y la reducción de enfermedades fungosas en el café de Cajamarca y Ucayali.

Mientras el subsector pecuario, presentó un aumento del 3,5% durante el periodo enero a noviembre del 2025. Este incremento obedeció principalmente a la mayor producción de pollo, que incrementó un 4,6% (principalmente por mayores colocaciones en Lima, La Libertad y Arequipa), leche cruda de vaca +4,1% (principalmente en Arequipa, La Libertad e Ica), porcino +3,4% (mayor saca en Lima, Ica y La Libertad) y pavo de engorde +21,1% (mayor saca en Lima).

NOVIEMBRE 2025

De otro lado, en el mes de noviembre se resaltó el crecimiento de la producción de diversos productos agrícolas, como la uva que aumentó 15,2% (gracias a nuevas áreas de producción en Piura, Arequipa e Ica y demanda exportadora; el arroz cáscara creció un 10,4% (mayor superficie cosechada en Piura, Cajamarca y Amazonas.

Asimismo, se destacó la producción de aceituna en ese mes llegando a las 4,135 toneladas, cuando en noviembre del 2024 solo se alcanzó 5 toneladas (esta cifra representó un crecimiento de 82,600% como porcentaje, debido principalmente a las mejores condiciones climáticas en Tacna, una de las zonas productoras más importantes); la alfalfa +25,7% (en Cusco); caña de azúcar para azúcar +13,7% (en La Libertad y Lambayeque) y la fresa +104% (adelanto de cosechas en Lima e Ica).

La cebolla cerró con un alza del 16,7% (mayor superficie sembrada y cosechada en Arequipa).

Por su parte, la producción pecuaria registró un incremento de 2,3% en comparación con el mismo mes del año anterior. Este resultado se debe en gran medida a la mayor producción de pollo, que incrementó un 2,8% (principalmente por mayores colocaciones en Lima y La Libertad), leche cruda de vaca+3,8% (principalmente en Arequipa, La Libertad e Ica), porcino +3,2% (mayor saca en Lima) y pavo de engorde +8,7% (mayor producción en Lima).