Trujillo: Reo intenta escapar del penal El Milagro y resulta gravemente herido

Un interno condenado a 30 años de prisión por homicidio calificado resultó gravemente herido tras intentar fugar del penal El Milagro, en Trujillo, luego de ser descubierto por personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) cuando avanzaba por el techo de un pabellón, lo que permitió frustrar su escape.

El incidente se registró en el pabellón 6 del área de varones, donde agentes penitenciarios detectaron movimientos inusuales y activaron los protocolos de seguridad, desplegando una rápida intervención que evitó que el recluso alcanzara el perímetro externo del establecimiento penitenciario.

Durante el intento de huida, el interno terminó enredado en las concertinas de seguridad, instaladas a nivel del suelo como parte del sistema de contención del penal, sufriendo profundos cortes en distintas partes del cuerpo.

Fue identificado como Edgar Cotrina Osorio, quien presentó lesiones en el brazo izquierdo, ambos pies y la espalda, siendo atendido inicialmente en el tópico del penal y luego trasladado de urgencia al Hospital Regional Docente de Trujillo, bajo estricta custodia.

EL CRIMEN POR EL QUE CUMPLE 30 AÑOS DE PRISIÓN

Cotrina Osorio fue sentenciado por el asesinato de Doris Riera García, una mujer de 89 años, ocurrido el 1 de diciembre de 2023 en un inmueble ubicado en la cuadra 5 del jirón Estete, en el Centro Histórico de Trujillo, donde ingresó trepando una pared y atacó a la víctima con un arma blanca ocasionándole la muerte.

Tras el frustrado escape en el penal El Milagro, la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Trujillo tomó conocimiento del caso para iniciar las diligencias correspondientes, evaluar eventuales responsabilidades y determinar si el intento de fuga del reo por homicidio configura nuevos cargos dentro del proceso penal.