Minsa refuerza la vacunación contra el dengue en regiones de alto riesgo

El Ministerio de Salud (Minsa) está reforzando la estrategia nacional de vacunación contra el dengue en las regiones del país con mayor riesgo epidemiológico, con el objetivo de prevenir las formas graves de la enfermedad.

La acción se centra en jornadas intensivas dirigidas específicamente a niñas, niños y adolescentes de 10 a 16 años, grupo considerado prioritario por su mayor vulnerabilidad ante el contagio y posibles complicaciones.

Campaña busca cerrar brechas de inmunización

Bajo la campaña "Yo me vacuno contra el dengue", el Minsa busca cerrar las brechas de vacunación en las regiones identificadas como de alto riesgo: Piura, Tumbes, Ucayali y Loreto. Profesionales de la salud en estos lugares mantienen activas las campañas de inmunización, aplicando las dos dosis necesarias para lograr una protección completa. Esta vacunación permite reducir hasta en un 84% las hospitalizaciones y en un 61% los casos sintomáticos.

Llamado a padres por vacunación

El ministerio hizo un llamado a padres de familia y cuidadores para que acudan a los establecimientos de salud y aseguren que los menores completen el esquema, el cual requiere de dos dosis con un intervalo de tres meses entre ellas.

Vacunación gratuita y prevención

Las vacunas aplicadas en esta campaña son gratuitas. El Minsa enfatiza que la inmunización oportuna es fundamental para salvar vidas y fortalecer la cultura de prevención en las comunidades más expuestas a brotes de esta enfermedad.