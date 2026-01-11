Balacera en fiesta de cumpleaños deja dos muertos en Chimbote: ataque sería por ajuste de cuentas

Según testigos, anoche encapuchados ingresaron a un local de fiestas en Chimbote y desataron una feroz balacera, dos hombres murieron. Uno de ellos está vinculado a una organización criminal.

Las autoridades policiales calificaron el ataque como un presunto ajuste de cuentas vinculado a una disputa territorial entre bandas delictivas. El ataque se registró en el local denominado 'Pato Mar'.

GUERRA DE BANDAS

Los asistentes festejaban un cumpleaños cuando tres encapuchados armados abrieron fuego de manera directa contra sus víctimas, que fueron identificadas como Carlos C. de 18 años, y José L. de 21.

Fuentes policiales indicaron que el ataque podría estar enmarcado en una "guerra de bandas" que se disputan el control de actividades ilícitas en la región Áncash, tales como la extorsión y el cobro de cupos.