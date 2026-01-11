Incendio reduce a cenizas varias viviendas precarias de un asentamiento humano de Tumbes

Esta madrugada, cinco viviendas precarias del asentamiento humano Salamanca fueron reducidas a cenizas por un incendio, los propietarios no pudieron salvar ninguno de sus enseres pues el fuego se propagó rápidamente.

Hace dos días, en el mismo barrio Salamanca, ubicado al norte de la ciudad de Tumbes, se registró otro incendio de proporciones, dejó 19 damnificados y seis casas afectadas, un cortocircuito habría provocado el siniestro.

APOYO HUMANITARIO

Esta vez el incendio fue en la calle Las Delicias, donde llegaron los bomberos con algo de retraso, porque en ese momento se estaba registrando otro voraz incendio en Cabuyalt, en el distrito de Pampas del Hospital.

Tras cuatro horas de intensas labores los bomberos pudieron controlar el siniestro, no hubo heridos ni fallecidos. Los damnificados piden urgente apoyo humanitario de Defensa Civil Provincial y a la comuna distrital.