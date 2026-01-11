Para frenar avance de la criminalidad y la minería ilegal: Ejecutivo evalúa instalar un cuartel en Pataz

El Gobierno evalúa instalar un nuevo cuartel en la provincia de Pataz, región La Libertad, como parte de una estrategia para reforzar la seguridad y frenar la expansión de la violencia y minería ilegal en esa zona del país.

El ministro de Defensa, César Díaz, junto al titular del Interior, Vicente Tiburcio, llegaron al lugar para analizar en detalle la viabilidad de esta base militar, que fortalecería las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas.

LABORES CONJUNTAS

También visitaron la localidad de Chagual, donde los funcionarios Díaz Peche y Tiburcio Orbezo participaron en una exposición sobre la situación operacional en Pataz, a cargo del Comando Unificado Pataz (CUPAZ).

Los ministros, fueron informados, principalmente, sobre de las acciones y las labores conjuntas que realizan las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en el punto de control de Calquiche, ubicado en el sector de Vijus.