¡Atención! Advierten oleajes intensos en el litoral desde hoy hasta el viernes 16 de enero

La Dirección de Hidrografía y Navegación (Dihidronav) de la Marina de Guerra del Perú pronosticó que desde hoy hasta el viernes 16 de enero se registrarán oleajes de ligera a moderada intensidad en todo el litoral peruano.

De acuerdo al Aviso Especial N° 001 elaborado por dicha entidad, en el litoral norte se prevé oleaje ligero a partir de la tarde del domingo 11 de enero, incrementándose a moderado por la tarde del lunes 12.

Variaciones por regiones costeras

En el litoral centro, desde el sur de Salaverry hasta el Callao y del Callao hasta San Juan de Marcona, se registraría oleaje ligero por la tarde del lunes 12 de enero, incrementándose a moderado desde la mañana del 13, para luego disminuir nuevamente a ligero en la mañana del miércoles 14. Mientras que en el litoral sur, las condiciones marítimas se mantendrán dentro de los parámetros normales durante este periodo.

Recomendaciones del Indeci

Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhorta a las autoridades regionales y locales a orientar a la población sobre medidas de protección específicas, evitando exponerse al fenómeno para prevenir accidentes y daños personales o materiales.

La entidad recomienda suspender las actividades portuarias y de pesca, asegurar embarcaciones y retirar flotas pequeñas hacia tierra firme. También se recomienda evitar actividades deportivas y recreativas durante el periodo de oleaje, así como campamentos cerca de las zonas de playa.