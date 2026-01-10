Gobierno declara estado de emergencia en 20 regiones por impacto de lluvias intensas

El Gobierno declaró en estado de emergencia, por un periodo de 60 días, a 382 distritos ubicados en 20 regiones del país ante el "peligro inminente" por intensas precipitaciones pluviales de la temporada.

La medida, establecida en el Decreto Supremo 003-2026-PCM publicado el viernes 9 de enero en El Peruano, permitirá ejecutar acciones excepcionales de reducción de riesgo, respuesta y rehabilitación en 116 provincias afectadas.

Los departamentos involucrados incluyen Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali.

Huamanga con mayor distritos en emergencia

La provincia ayacuchana de Huamanga concentra el mayor número de distritos declarados en emergencia, estos son Acocro, Acos Vinchos, Ayacucho, Chiara, Ocros, Quinua, San José de Ticllas, Santiago de Pischa, Socos, Tambillo y Vinchos.

Medidas preventivas ante desastres

Cabe resaltar, que la declaratoria busca reforzar las medidas preventivas ante posibles desastres naturales por las precipitaciones que se caracterizan en esta época del año en gran parte del territorio.

Pronóstico del Senamhi

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó lluvias de ligera a moderada intensidad en Lima Metropolitana y diversas zonas de la costa entre el 9 y 13 de enero, con mayor intensidad los días 9, 10 y en la madrugada del 11.