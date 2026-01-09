Forbes coloca a la Cordillera Blanca entre los destinos de aventura imperdibles para 2026

La revista Forbes incluyó a la Cordillera Blanca, en Áncash, entre los destinos de turismo de aventura más imperdibles del mundo para 2026, posicionando a Perú como uno de los países líderes en experiencias al aire libre, más allá de los tradicionales circuitos de Machu Picchu y el Valle Sagrado. El reconocimiento apunta a viajeros que buscan desafíos físicos, naturaleza extrema y rutas poco exploradas.

Según la publicación, la Cordillera Blanca y la ciudad de Huaraz se han consolidado como nuevos polos de aventura, donde montañistas y excursionistas encuentran paisajes de alta montaña, picos nevados y lagunas de aguas turquesas que compiten con los grandes escenarios naturales del planeta. La oferta incluye rutas de trekking de nivel mundial y experiencias que combinan deporte, cultura y sostenibilidad.

Forbes resalta circuitos emblemáticos como el Huayhuash Circuit y el Santa Cruz Trek, considerados entre los más espectaculares de América, así como excursiones a lagunas icónicas como Parón y la Laguna 69, que se han convertido en paradas obligadas para quienes buscan una aventura extrema.

TURISMO DE AVENTURA IMPULSA LLEGADA DE VISITANTES A PERÚ

El reconocimiento internacional coincide con el crecimiento del turismo extranjero en Perú, liderado por el mercado de Estados Unidos, que en 2024 aportó más de 604 mil visitantes y mantuvo una tendencia al alza durante 2025. Este perfil de viajero prioriza experiencias especializadas y de mayor valor agregado, como el trekking de altura y la exploración de destinos naturales.

En la selección global de Forbes para 2026, Perú comparte protagonismo con destinos como las Islas Galápagos, el Salar de Uyuni, los fiordos de Noruega y Tahití, todos destacados por ofrecer aventura en ecosistemas únicos. La inclusión de la Cordillera Blanca refuerza la imagen del país como un referente mundial en turismo de aventura.