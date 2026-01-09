Temblor en Ica: Sismo de 5.3 se registró esta tarde en Palpa

Un sismo de 5.3 grados se registró en horas de la tarde de este viernes 9 de enero en el distrito de Palpa, provincia del mismo nombre, perteneciente al departamento de Ica, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

A través de su cuenta oficial en la plataforma X, el IGP informó que el movimiento telúrico se registró al promediar las 4:36 de la tarde, a 27 kilómetros al sur de Palpa, con una profundidad de 48 kilómetros y una intensidad tipo III-IV Palpa, según la escala de Mercalli.

Asimismo, el monitoreo del temblor refirió una latitud -14.76 y una longitud -75.27. Cabe precisar que, hasta el cierre de esta nota, no se han reportado heridos, daños materiales ni pérdidas humanas que lamentar.

¿QUÉ DEBEMOS HACER DURANTE UN SISMO?

En casos de sismos, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda mantener la calma en todo momento, alejarse de ventanas, repisas y de cualquier utensilio que puede rodar y caer durante la emergencia.

El instituto también recomienda evacuar el lugar de forma ordenada, sin correr o en caso no pueda salir de su vivienda, ubicarse al costado de alguna columna o muros estructurales. También se recomienda tener una mochila de emergencia a la mano.