Gobierno despliega acciones para impulsar desarrollo agroexportador y proteger cultivos en Ica

En el marco de las actividades que realiza el Gobierno de Transición y Reconciliación en las regiones, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Vladimir Cuno, llegó a Ica para supervisar la certificación fitosanitaria del embarque N.° 2 mil de uva y verificar los trabajos de enrocado realizados en el río Pisco.

Perú es el primer exportador mundial de uva de mesa y el MIDAGRI continúa impulsando acciones para asegurar la sanidad y el acceso a mercados internacionales.

En ese marco, el ministro Vladimir Cuno supervisó el embarque de 20 toneladas de uva de mesa en una planta empacadora del sector Villacurí, distrito de Salas Guadalupe.

Durante la actividad, se verificaron los procesos de inspección, tratamiento de frío y precintado del contenedor, a cargo del SENASA, cumpliendo los estándares exigidos a nivel internacional.

La región Ica produce y exporta uva de mesa desde los años 1996, consolidándose en la primera región exportadora de uva en el país.

Durante la campaña 2024-2025, Ica exportó más de 328 mil toneladas de uva, con un crecimiento representativo del 15.17% en comparación con la temporada anterior.

En este periodo, el SENASA certificó 655 lugares de producción; de los cuales, alrededor de 11 317 hectáreas se encuentran en la provincia de Ica, con 567 lugares de producción; seguido de la provincia de Pisco, con 69 lugares de producción certificados.

TRABAJOS DE PREVENCIÓN A TODA MÁQUINA

Como parte las actividades programadas, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego llegó a Pisco para verificar los trabajos de enrocado, realizados por PSI, que han reforzado la protección de campos y viviendas frente a posibles inundaciones.

Con una inversión de S/ 87.3 millones, la obra protege 547 hectáreas de cultivos y garantiza riego para 8,413 hectáreas, beneficiando directamente a 1,504 familias del Valle de Pisco.

“Contamos con obras en Chincha, otra en Pisco, también en Lima, y que de una u otra manera ayudan para estar preparados ante las inundaciones que puedan venir con las lluvias. La prevención es fundamental en este Gobierno”, manifestó el ministro Vladimir Cuno.

De esta manera, el MIDAGRI viene trabajando a toda máquina para impulsar el crecimiento del sector agropecuario en la región Ica, en coordinación con todos los niveles de gobierno.