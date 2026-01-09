Adolescente roba mototaxi y su madre lo entrega a la policía: "No voy a dejar que haga cosas malas"

En la localidad de Casma, Áncash, una mujer y madre de familia tomó la dolorosa pero firme decisión de entregar a su hijo, un menor de 13 años, a las autoridades policiales tras enterarse de que participó en el robo de una mototaxi.

El hecho ocurrió cuando los agentes policiales llegaron hasta la vivienda del menor ubicado en el asentamiento humano Ramiro Prialé con grabaciones que probaban la participación del adolescente en el delito. Lejos de ocultarlo o entorpecer la labor policial, la madre les permitió el ingreso a su vivienda para que se lleven a su hijo.

"Yo puedo amar a mi hijo, pero no voy a dejar que haga cosas malas. Tu mamá te quiere, pero no ladrón", fue el mensaje que le dejó la madre al joven antes de ser puesto a disposición de la justicia.

HALLAN MOTOTAXI

Tras su detención, el adolescente confesó su delito y reveló la ubicación exacta del vehículo robado. Los agentes llegaron al lugar indicado por el joven y lograron recuperar la mototaxi, que se encontraba en pleno proceso de desmantelamiento. Cabe precisar que la policía continúa investigando para dar con la captura del resto de ladrones que participaron del robo.