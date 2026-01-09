Investigan presunto homicidio de interno en penal de Cajamarca: cumplía condena por sicariato

La Fiscalía investiga el presunto homicidio de Leonardo Gabriel Mariño Ortiz (25), interno de nacionalidad venezolana, sentenciado por sicariato, hallado sin vida dentro de una celda del Establecimiento Penitenciario de Cajamarca.

Los representantes de la Tercera Fiscalía Penal Provincial ordenaron “el levantamiento del cadáver y vienen recabando las declaraciones de los familiares del fallecido”, entre otras importantes diligencias para esclarecer el caso.

CONFIRMARON DECESO

En la madrugada del martes 6 de enero, personal de seguridad realizaba la ronda por los ambientes del penal cuando se percatan que Mariño Ortiz “estaba colgado del cuello por medio de una tira de frazada hacia la ventana de fierro”.

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) precisó que los agentes comunicaron del hecho al personal de salud del penal, quienes confirmaron el deceso. La entidad adelantó que brindará “todas las facilidades para las investigaciones”.