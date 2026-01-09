Hallan droga y explosivos en una vivienda de Tacna: un chileno y una peruana fueron detenidos

La Policía Nacional incautó 22 kilos de marihuana y halló cuatro granadas de guerra en una vivienda de la región Tacna. Durante el operativo fueron detenidos un ciudadano chileno y una mujer peruana, quienes son investigados por presuntos vínculos con una organización criminal.

El hallazgo se produjo durante una intervención en una casa ubicada en la asociación Teodoro Rodríguez, en el sector conocido como “Ciudad Perdida”. Las autoridades llegaron a la vivienda tras detener en el centro de Tacna a Leandro Araya (chileno) y a Maricielo Madriaga (peruana).

AUTOS DE ALTA GAMA

La casa habría sido utilizada como centro de acopio de droga, con la presunta finalidad de trasladarla hacia Chile a través de pasos ilegales. La pareja era seguida por la policía hace meses, sus vecinos denunciaron que en las noches los visitaban gente desconocida en autos de alta gama.

Personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) retiró las granadas de la casa. Las autoridades investigan la procedencia y el posible destino de este material. Los intervenidos señalaron que un amigo les encargó las cajas y no sabían que había en el interior.