SISMATE lanza alerta por lluvias: usuarios en redes critican el sistema

Este viernes 9 de junio, casi a la 1 de la tarde se activó la alerta SISMATE con un mensaje informativo de Defensa Civil para la ciudadanía por alerta de lluvias, sin embargo, los usuarios en redes sociales se quejaron por el mensaje.

ALERTA POR LLUVIAS

El mensaje era referente a lluvias de ligera a moderada intensidad del viernes 9 al 10 de enero en la costa centro y sur, en donde Defensa Civil exhortaba a la ciudadanía a mantenerse alerta a las indicaciones de las autoridades competentes.

Pese a la información, varios internautas mostraron su malestar:

“Ven que lluven y mandan este mensaje de alerta, a ver si hacen los mismo cuando hay un temblor”.

“Más que alertar asustan a la gente con ese sonido horrible”.

“¿No era que ese tipo de avisos con alerta se iban a usar solo en casos de emergencia? ¿Lluvias de ligera a moderada intensidad? Eso se podría informar con un mensaje SMS”.

“Volvemos a la alarma con el sonido de m***”.

Fueron algunos de los mensajes que compartieron los usuarios de X tras el aviso que llegó solo a algunas personas.

¿QUÉ ES EL SISMATE?

Se trata de una herramienta tecnológica para difusión de mensajería de alerta temprana a disposición del INDECI para la gestión contra riesgos de desastres, que permite crear y distribuir mensajes de alerta a la población de un área determinada a través de los teléfonos celulares, siendo complementario a otros medios de difusión tradicionales como la radio, televisión, etc.

Por otro lado, el SISMATE no tiene la función de alertar la ocurrencia de un próximo sismo o temblor, pero sí busca informar a la población sobre los efectos de un posible peligro de gran magnitud a fin de salvaguardar la mayor cantidad de vidas humanas, informó Zarela Cieza, especialista del Instituto Nacional de Defensa Civil, a RPP.