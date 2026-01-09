Intoxicación masiva en el Hospital Regional del Cusco: al menos 29 trabajadores fueron atendidos

Según se conoció, 29 trabajadores del Hospital Regional del Cusco se intoxicaron en la víspera por, aparentemente, consumir el almuerzo preparado para el personal del nosocomio, lo que activó una inmediata respuesta de los servicios de emergencia.
Tras el incidente, alrededor de las 19:20 horas cinco de los pacientes fueron dados de alta. El personal asistencial continúa con el monitoreo de los otros internados, que de acuerdo con lo informado por las autoridades evolucionan favorablemente.
SALUD AMBIENTAL
Luego que las personas afectadas fueron estabilizadas, los Equipos de Salud Ambiental iniciaron la recolección de muestras de los alimentos consumidos, para determinar las causas del cuadro de intoxicación masiva y prevenir nuevos casos.
El director del hospital, Alberto Caro, dijo que el menú incluía pescado jurel con papas, ensalada de tomate y pepino, una sopa como entrada, además de una naranja y refresco. Los resultados de la investigación se conocerán los próximos días.