Trujillo: capturan a 14 sujetos fuertemente armados cuando coordinaban acciones delictivas

Tras un paciente seguimiento, la Policía Nacional capturó a 14 personas fuertemente armadas, que estaban reunidas en una casa en el distrito de Moche, provincia de Trujillo, región La Libertad, para coordinar actos delictivos.

El jefe de la Tercera Macro Región Policial de La Libertad, general Franco Moreno, informó que tenían conocimiento que todos los miércoles, integrantes de una conocida organización criminal se reunían para coordinar delitos.

GRUPOS CRIMINALES

Producto de la exitosa intervención se lograron decomisar 6 pistolas (dos de ellas sin propietario identificado y otras dos sin licencia de portación), 13 cacerinas, 100 municiones, 15 modernos celulares y 3 radios de comunicación.

Moreno Panta señaló que a las armas incautadas se les hará peritaje para saber si fueron usadas en eventos delictivos. “La Policía de Trujillo está comprometida en dar golpes a los grupos criminales”, afirmó a la agencia Andina.