Rayo cae sobre una cabaña en Apurímac: descarga mata a cuatro personas y dos quedan heridas

Según informó la Policía Nacional, un rayo impactó en una choza del centro poblado de Tacmara, provincia de Andahuaylas, región Apurímac, causando la muerte de cuatro personas.

Entre las víctimas se encuentran una mujer, su pequeño hijo y otras dos niñas, que eran vecinas de la comunidad, quienes descansaban dentro de la cabaña cuando ocurrió el impacto.

PRODUCTOS DE SUBSISTENCIA

El prefecto del distrito, Reyder Torres, indicó que otras dos menores que retornaban a su domicilio también fueron alcanzadas por la descarga eléctrica y quedaron heridas de consideración.

Asimismo, se reportaron daños en varios sembríos, como papa, camote, maíz y otros productos de subsistencia de los campesinos, el caso ya fue comunicado a las autoridades del centro poblado.