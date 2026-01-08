Año Escolar 2026: ¿Cuándo será el inicio de las clases en los colegios públicos del Perú?

En pocas semanas se dará inicio al Año Escolar 2026. Ante ello, el Ministerio de Educación (Minedu) anunció el calendario oficial del retorno de los alumnos a las instituciones públicas del territorio nacional.

¿CUÁNDO VOLVERÁN A CLASES?

De acuerdo al cronograma establecido desde el Minedu, donde se conoció que las clases comenzarán el próximo lunes 16 de marzo y tendrán como fecha final el viernes 18 de diciembre, fechas que podrían cambiar salvo un suceso inédito.

En la Resolución Ministerial N.° 501, se informó que todo el periodo académico 2026 será dividido en 36 semanas selectivas, tiempo que será empleado para la elaboración de las clases en los planteles del país.

Cabe precisar que el Año Escolar ha sido dividido en cuatro bloques. El primero comprende del 16 de marzo al 15 de mayo. El segundo, del 25 de mayo al 24 de julio. El tercero, del 10 de agosto al 9 de octubre, y por último, el cuarto será del 19 de octubre al 18 de diciembre.