Conmoción en Puno: hombre confesó que asesinó y descuartizó a su sobrina de 13 años por venganza

Una menor de 13 años, identificada con las iniciales G. Z. C. L., fue asesinada y descuartizada por su tío Yony C. L., un músico de 28 años. El crimen ha estremeció la ciudad de Azángaro, en la región Puno. El sujeto supuestamente actuó por venganza.

Según confesó el hombre, la menor fue a su casa a llevarle unos documentos, la tarde del 29 de diciembre, el sujeto comenzó a hablar mal de la madre de la niña, esta defendió a su progenitora, Yudith S. S. C., registrándose una discusión entre tío y sobrina.

En medio de pelea, el hombre empujó a la menor y esta cayó al suelo golpeándose la cabeza perdiendo el conocimiento. En lugar de buscar ayuda, esperó una hora y, al ver que no reaccionaba, decidió desmembrar el cuerpo y arrojar las partes en distintos sectores de la ciudad.

PRINCIPAL SOSPECHOSO

Tras intensos interrogatorios por parte de la policía, Yony C. L. confesó ser el responsable de la muerte de la menor, que el suceso ocurrió en su casa del jirón Castilla. Desde el inició el tío fue el principal sospechoso, pues fue la última persona que vio con vida a la menor, informa Andina.

El sujeto dijo que lo hizo por venganza pues tiene mucho rencor a su hermana, quien con engaños se quedó con "un terreno y dinero" que le pertenecían, por eso actuó contra su sobrina. Las autoridades investigan si este argumento es una justificación o si existe otros motivos.