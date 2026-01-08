Peruano muere en extrañas circunstancias en Venezuela: familia pide ayuda para repatriar su cuerpo

Bryan Alvan Dasilva, de 33 años, natural de Iquitos, murió en la ciudad de Maturín, Venezuela, en circunstancias que aún son materia de investigación, sus familiares piden el apoyo para repatriar sus restos a Loreto, su tierra natal.

Inicialmente, la familia creyó que falleció durante una protesta vinculada a la convulsión política que vive dicho país; pero al conocer que el cuerpo tenía múltiples heridas, sospechan de un crimen relacionado a problemas familiares.

CONFLICTOS SENTIMENTALES

"No sé qué problema habido en esa casa. Solo sé que mi hermano apareció degollado ahí. Nada más quiero que me ayuden a traer el cuerpo de mi hermano, suplico que me ayuden por favor", declaró entre lágrimas un familiar a RPP.

El suceso se registró en la casa de la expareja del joven, con quien mantenía conflictos sentimentales y de quien estaba separado desde hace tiempo. Bryan deja en la orfandad a dos menores de 2 y 4 años, a quienes fue a visitar.